مسحة طبية للأهلي قبل السفر إلى قطر

تجري بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة غدا السبت؛ استعدادا للسفر إلى قطر لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري.





وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية خاصة بمباراة صن داونز، أمس الخميس داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك وفقا للبرتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.





وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة أمس.





وكان الأهلي قد أدى مرانه أمس على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا واشتمل المران على جانب فني وخططي، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين لتطبيق طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صن داونز.



