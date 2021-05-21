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القوى العاملة: تحرير 3 محاضر لمنشآت يعمل بها أطفال فى الشرقية

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 4118 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 23 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1898 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.



وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي - إلى أن المديرية قامت باستخراج 1526 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية  قامت المديرية  بالتفتيش على  356 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 130 محضر سلامة و71 حالة غلق إداري.
 
وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 941 منشأة، وأسفر عن تحرير 195 محضرًا، فضلًا عن التفتيش على 318 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
 
أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد 100 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 188 تفويض ووكالة لشركات بها 243 فرصة عمل.
 
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 16 تراخيص الآخرين، واستخراج 2 ترخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون.

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