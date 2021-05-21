التنمية المحلية: بيع 1811 طن لحوم ودواجن وسلع بـ7 محافظات ضمن "شباب الخير"

أستعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا مقدمًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود مبادرة " شباب الخير " خلال شهر رمضان المبارك والإستعدادات الجارية لإنطلاق المبادرة فى باقى محافظات المرحلة الأولى بعد أن أطلقها وزير التنمية المحلية فى بداية شهر رمضان لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين.



وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن المبادرة تأتى بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب، حيث وصلت سياراتها خلال شهر رمضان إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والشرقية، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن في مرحلتها الأولى 12 محافظة بعد إضافة الشرقية حيث من المقرر أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى باقى المحافظات وهي المنيا وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وبنى سويف وسوف تستمر لمدة أربعة أشهر.



وأوضح شعراوى أنه من المقرر أن تستكمل المبادرة رحلتها فى باقى محافظات المرحلة الأولى بداية من غدا السبت، حيث تم التعاقد من أكبر شركات السلع الغذائية لتوفيرها بالشكل والجودة والسعر المناسب للمواطنين.



وأشار التقرير إلى أن سيارات المبادرة قامت خلال شهر رمضان المبارك ببيع حوالى 1811 طن من السلع الغذائية المتنوعة حيث تم توزيع 40 سيارة تابعة للمبادرة على 61 مركز ومدينة وحي فى 7 محافظات، لافتًا إلى أنه تم بيع 1209 طنًا من اللحوم والدواجن و602 طنًا من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق واستفاد منها خلال شهر رمضان المبارك حوالى أكثر من 617 ألف مواطن فى المحافظات السبع التى بدأت فيها المبادرة، كما تم توفير فرص عمل لحوالى 134 شاب يعملون على تلك السيارات.



وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت فى المحافظات التى إنطلقت بها إقبالًا كبيرًا من المواطنين على عملية الشراء خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا نظرًا لإنخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها فى الأسواق وكذا جودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية.



وأشاد شعراوى، بالدعم الذى يقدمه المحافظين وكافة الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.



وقال وزير التنمية المحلية، إن سيارات المبادرة تتركز بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا للتخفيف علي الأسر البسيطة ومحدودي الدخل وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة.



ووجه شعراوى، المحافظين بالمرحلة الأولى من المبادرة بتقديم كل التسهيلات اللازمة واستخراج التصاريح الخاصة بعمل سيارات المبادرة وتذليل أى معوقات تواجهها، مؤكدا ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة فى المبادرة وكذا أن تكون الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق وأن تكون حديثة التعبئة والإنتاج، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال تلك المبادرة أيضًا توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.



وكان وزير التنمية المحلية، أطلق فى 13 أبريل الماضي ، مبادرة " شباب الخير " لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث شهد شعراوى وعدد من قيادات الوزارة والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطنى للشباب وعدد من ممثلى المجلس اصطفاف سيارات المبادرة المحملة بـ 30 نوعًا من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن وذلك أمام مقر الوزارة.

