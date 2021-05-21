حملات مكبرة لتعقيم مساجد جنوب سيناء

شنت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، حملات مكبرة لتعقيم وتطهير وتنظيف المساجد بجميع الإدارات الفرعية بكافة مدن المحافظة، استعدادًا لأداء صلاة الجمعة.



وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إن جميع المساجد تستعد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة، بحملات تعقيم وتطهير ونظافة شاملة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف الشيخ اسماعيل الراوي، أن جميع المساجد ملتزمة بكافة الضوابط من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وإحضار المصلى الخاصة بكل مواطن، وغلق الحمامات لضمان سلامة الجميع، مضيفا أن حملات التعقيم والنظافة مستمرة لمواجهة وباء فيروس كورونا، خاصة قبل وبعد صلاة الجمعة نظرًا لإقبال المواطنين على المساجد.

