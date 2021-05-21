Advertisements

موعد سفر الأهلي إلى الدوحة لخوض السوبر الإفريقي

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغادر جنوب إفريقيا صباح بعد غد الأحد؛ لبدء رحلة السفر إلى قطر،  استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن مواصلة مشواره في البطولة من خلال تخطى صن داونز لقطع خطوة جديدة نحو الوصول إلى النجمة العاشرة.

ويتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي كابن الفريق عن مواجهة صن داونز في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

كما يحضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الاهلي وصن داونز والذي يعقد اليوم الجمعة بحضور مندوبي الناديين وطاقم التحكيم ومسئولي الكاف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهة صن داونز رياضة الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 17 ساعة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ يوم

حقيقة غياب "قفشة" عن مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تستقبل أول دفعة من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني

منذ ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 ص

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله