موسيمانى يجتمع مع جهاز الأهلى استعدادًا لمباراة صن داونز

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع جهازه المعاون أمس داخل فندق الإقامة للحديث عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة من عصر غدٍ السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.









وحرص موسيماني على عقد عدة جلسات مع معاونيه منذ وصول بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، وذلك لتحليل أداء فريق صن داونز، والوقوف على طريقة اللعب الأنسب للمباراة والجانب الفني والخططي الذي تم تنفيذه خلال التدريبات اليومية التي أقيمت على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا.









وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الأهلي جاء إلى جنوب إفريقيا بدوافع قوية؛ استعدادا لمباراة صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.









وقال مدير الكرة: «كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم.. مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا، لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال».