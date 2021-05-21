يسرا وسماح أنور يصلان لمسجد المشير طنطاوي للمشاركة في جنازة سمير غانم

وصلت منذ الفنانة يسرا والفنانة سماح أنور، والمخرجة إيناس الدغيدي لمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاماً.



وخرج جثمان الفنان الراحل منذ قليل من مستشفى الصفا، الذي كان يقيم فيها خلال فترة مرضه، وكان على رأس الحاضرين الفنان حسن الرداد، والفنان محمد ثروت، والفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، والفنانة ميرفت أمين.



وفي سياق آخر، شاركت يسرا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية" بطولة باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



