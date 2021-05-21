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الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يشارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من عودة الفريق من قطر، والانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، أن محمد محمود في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيخضع لفحص جديد بعد عودة البعثة من قطر، وسيكون متاحا للتواجد في التدريبات الجماعية بشكل مبدئي في غضون أسبوع من عودة البعثة إلى القاهرة.
وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في الركبة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وأصبح قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.

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