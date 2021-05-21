الأهلي يراجع خطة مواجهة صن داونز في المران الختامي على ملعب لوكاس موريبي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم في جنوب إفريقيا على استاد لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز في الثالثة عصر غد السبت، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب المباراة وفي نفس التوقيت وفقا للقواعد المتبعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.









ويسبق مران الأهلي، مؤتمر صحفي لبيتسو موسيماني المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق داخل استاد لوكاس موريبي؛ للحديث عن مباراة صن داونز أمام وسائل الإعلام.









و يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز، اليوم الجمعة بحضور مندوبي الناديين وطاقم التحكيم ومسئولي الكاف؛ للاتفاق علي الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومن بينها الزي الرسمي للفريقين وموعد الوصول إلى الملعب.









وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الأهلي أمس؛ استعدادًا لمباراة صن داونز، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.