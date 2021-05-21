أول تعليق لـ وزيرة الصحة على استلام أول دفعة من مواد تصنيع لقاح سينوفاك

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن استقبال مصر أول دفعة من مواد تصنيع مليوني جرعة من لقاح سينوفاك يعد حدثا تاريخيا، مهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على بدء أولى خطوات تصنيع لقاح كورونا في مصر.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر استقبلت 1400 لتر من المواد الخام لتصنيع مليوني جرعة من لقاح سينوفاك، حيث إن العقد ينص على التصنيع ونقل التكنولوجيا، لافتة إلى أن مصر استقبلت أيضا 500 ألف جرعة تامة الصنع من لقاح سينوفارم من أصل عقد يتضمن استيراد 40 مليون جرعة.



