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كلوب بروج بطلًا للدوري البلجيكي

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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توج كلوب بروج بلقب دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم للمرة الثالثة في آخر 4 أعوام بعد تعادله خارج أرضه 3-3 مع أندرلخت.


وكانت هذه النقطة كافية ليبتعد بروج بفارق لا يمكن تعويضه عن ريسنغ جنك صاحب المركز الثاني الذي فاز 4-0 على أنتويرب في وقت سابق اليوم.


وكان بروج متقدماً 3-1 قبل 25 دقيقة من النهاية بعدما أحرز هانس فاناكن ثنائية، لكنه استقبل هدفين قرب النهاية، حيث كان أندرلخت قريباً من الفوز الذي كان سيؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

ورفع التعادل رصيد بروج إلى 44 نقطة في نهاية موسم هيمن عليه تماماً ليتوج باللقب للمرة 17 في تاريخه، لكنه لا يزال بعيداً عن الرقم القياسي الذي يحمله أندرلخت الفائز باللقب 34 مرة.


وقال قائد بروج رود فورمر: "شعرنا بالتوتر عقب فوز جنك، لكن قدما عاماً رائعاً، ونستحق هذا اللقب، كنا ببساطة الأفضل".

وتأهل بروج مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما سيخوض جنك المسابقة من الدور الثالث للتصفيات.

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