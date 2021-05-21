وزيرة البيئة تلتقي ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لبحث التعاون



إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمناقشة عدة مقترحات للتحالف من أجل العمل على حل مشكلة المخلفات البلاستيكية.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث سبل التعاون بين الطرفين للحد من المخلفات البلاستيكية في المدن الساحلية،خاصة شرم الشيخ والغردقة لوجود كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية في البحار في هذة المناطق، موضحةً انه تم طرح العديد من الأفكار الخاصة بالبلاستيك في الاجتماع تتماشى مع الدولة وقانون المخلفات مما يساعد على تطبيقها على أرض الواقع.



وأشارت وزيرة البيئة أن الإجتماع يأتي فى إطار نجاح الوزارة مع المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص فى مجال المخلفات مثل مشروع "دورنا" مع نستلة وفِي إطار مذكرة التفاهم العالمية ما بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتحالف النفايات العامة ورغبة برنامج الأمم المتحدة في استغلال وضع البرنامج الاستراتيجي للتقدم بمشروعات تم اعداد دراسة الجدوى لها.



وأضافت فؤاد أن الإجتماع يعد تأكيدًا على إهتمام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم القضايا المرتبطة بالتنمية البيئية المستدامة كمحور أساسي في خطة البرنامج الاستراتيجية ومحرك رئيسى لدفع عمليات التنمية والسلام لتحسين الظروف المعيشية للجميع.



وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع ممثلى البرنامج حول إمكانية استخدام وقود ديزل يورو “5” الصديق للبيئة في وسائل النقل والمواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك للحصول على هواء نظيف خالي من التلوث البيئي، وذلك فى ضوء التأثيرات الكبيرة لانبعاثات قطاع النقل على قضايا المناخ.