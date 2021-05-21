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عاجل من وزيرة الصحة عن موعد العودة الآمنة للدراسة
الجمعة 21/مايو/2021 - 11:49 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة تطبق استراتيجية معينة في تطعيم المواطنين حيث يكون الأولوية للأطقم الطبية، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تطعيم 95% من العاملين في القطاع السياحي حتى الآن في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، منوهة بأنه سيتم بدء تطعيم العاملين في القطاع السياحي في القاهرة والساحل الشمالي.
وأضافت وزيرة الصحة، أنهم عقدوا اجتماع مع وزارة الداخلية لتطعيم 100% من نزلاء السجون، فضلا عن تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة، وكذلك العاملين في الجامعات المصرية، معلقة: "إن شاء الله عندما يحل شهر سبتمبر تكون هناك عودة آمنة للدراسة".
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