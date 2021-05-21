وصول عمرو الليثي لوداع جثمان سمير غانم









وصل الإعلامي عمرو الليثي ، منذ قليل أمام مستشفي الصفا بالمهندسين منتظر خروج جثمان الفنان الراحل سمير غانم.



وكان قد وصل الفنان حسن الرداد منذ قليل لمستشفي الصفا؛ لإنهاء إجراءات خروج جثمان الفنان سمير غانم، استعدادًا لتشييعه.



وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"