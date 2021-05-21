نبيله عبيد عن سمير غانم:"مفيش حد هيونسني بعده"

نعت الفنانة الكبيره نبيله عبيد ، ملك الكوميديا سمير غانم بكلمات مؤثره الذي توفي أمس بعد صراع مع المرض.



قالت:" "فنان كبير وأمتعنا كتير جدا صديق عمري وكان جاري وطول الوقت مونسني مش هلاقي حد يونسني بعده"



وأضافت الفنانة نبيلة عبيد "باكية" في تصريحات صحفية "كان دايما يسأل عني ويطمن عليا فنان مخلص وصادق علشان كدا كل الناس بتحبه، وربنا يصبر محبيه وأهله ويصبر دلال مراته ويشفيها وتعدي منها على خير يارب أنا عارفة انها مش هتستحمل الخبر لو عرفت أكيد هيكونوا مخبين عليها لازم يعملوا كدا"



وتابعت: "كل الناس اللي بنحبهم بيروحو واحد ورا التاني مش عارفة هنعمل ايه فقدت ناس كتير بحبهم حزينة عليهم أوى ربنا يرحمهم ويصبرنا"