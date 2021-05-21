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كورونا تحرم دلال عبد العزيز من وداع زوجها سمير غانم
الجمعة 21/مايو/2021 - 11:55 ص
آية عبد العزيز
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توفي الفنان الكبير سمير غانم أمس وذلك بعد صراع مع المرض بمستشفي الصفا.
وخرجت اليوم صلاه الجنازه بمسجد المشير لتقام مراسم الدفن بمقابر الأسره بالوفاء والأمل.
وقد تغيبت الفنانه الكبيره دلال عبد العزيز وحُرمت من حضور مراسم الدفن والعزاء نظرًا لاصابتها بفيروس كورونا منذ عده أسابيع.
نعي كثير من النجوم وفاه ملك الكوميديا سمير غانم بكلمات مؤثرة تعبر عن فقدانه ومدي حزنهم لرحيله
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