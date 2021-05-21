الفيحاء يحجز مقعده في دوري المحترفين الموسم المقبل









حجز فريق الفيحاء مقعده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الموسم المقبل بعد تعادله بدون أهداف أمس مع الطائي ضمن الجولة 36 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.