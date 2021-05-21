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أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
نادين نجدي - تصوير عبير أحمد
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وصل الإعلامي عمرو الليثي، وكلاً من الفنانة يسر ،سماح أنور وإيناس الدغيتي منذ قليل أمام مستشفي الصفا بالمهندسين منتظر خروج جثمان الفنان الراحل سمير غانم.

وكان قد وصل الفنان حسن الرداد منذ قليل لمستشفي الصفا؛ لإنهاء إجراءات خروج جثمان الفنان سمير غانم، استعدادًا لتشييعه.

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم
أبرزهم يسرا وعمرو الليثي.. الفنانين يتوافدون على مسجد المشير للمشاركة في جنازة سمير غانم

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