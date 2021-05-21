عاجل.. وفاة الدكتور أحمد بهجت خلال رحلة علاجية بأمريكا

توفي صباح اليوم رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.





يذكر أن الدكتور أحمد بهجت كان نموذجا لرجل الأعمال الوطني الناجح، حيث اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار في متناول الجميع.



