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اشرف زكي اول الحاضرين لجنازة سمير غانم.. وسمير صبري يتغلب علي تعبه لوداع صديق العمر

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد - تصوير عبير أحمد
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وصل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية منذ قليل لصلاة جنازة الفنان الراحل سمير غانم، كما تغلب الفنان سمير صبري علي مرضه وظهر في صلاة الجنازة.

وكان قد وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل سمير غانم، لمسجد المشير وذلك لإقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة وذلك بحضور حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان وبناته دنيا سمير غانم و ايمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد.


وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"

اشرف زكي اول الحاضرين لجنازة سمير غانم.. وسمير صبري يتغلب علي تعبه لوداع صديق العمر
اشرف زكي اول الحاضرين لجنازة سمير غانم.. وسمير صبري يتغلب علي تعبه لوداع صديق العمر
اشرف زكي اول الحاضرين لجنازة سمير غانم.. وسمير صبري يتغلب علي تعبه لوداع صديق العمر
اشرف زكي اول الحاضرين لجنازة سمير غانم.. وسمير صبري يتغلب علي تعبه لوداع صديق العمر

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