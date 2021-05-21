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"ستبقى ابتسامتك في ذاكرتنا ما حيينا".. بهذه الكلمات إياد نصار ينعي الفنان الراحل سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعى الفنان إياد نصار الفنان الراحل سمير غانم، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر إياد نصار صورة للفنان الراحل سمير غانم، وعلق عليها قائلاً:" سمير غانم ذاكره وذكريات وكلاهما لايموت، رحلت بجسدك وستبقى ضحكتك وابتسامتك في ذاكرتنا ما حيينا".

وتابع إياد نصار قائلاً:"نحبك وندعو لك بالرحمة، كل بيت يقول الآن رحم الله سمير غانم اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك، والهم أهله الصبر والسلوان".

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".
"ستبقى ابتسامتك في ذاكرتنا ما حيينا".. بهذه الكلمات إياد نصار ينعي الفنان الراحل سمير غانم
"ستبقى ابتسامتك في ذاكرتنا ما حيينا".. بهذه الكلمات إياد نصار ينعي الفنان الراحل سمير غانم

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