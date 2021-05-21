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حملات مكبرة لملاحقة المخالفين بالمخابز فى بورسعيد

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
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أسفرت حملات لوزارة التموين على المخابز، صباح اليوم الجمعة، عن ضبط تلاعب بعض المخابز في كميات كبيرة من حصص الدقيق المدعم في محافظة بورسعيد.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية اليوم بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمي مدير إدارة الرقابة ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله، والعربي عبد الحليم وياسر جمعة كبار مفتشي الرقابة بالمديرية وطلعت البساطى مدير إدارة وسط - احمد العربي - وعادل عثمان كبار مفتشي إدارة وسط من ضبط ما يلي:

ـ ضبط كمية تقدر بـ (88 شكارة أي بما يعادل 4.400 طن دقيق بلدي استخراج 82%) قام أصحاب المخابز بالتصرف بها حيث قام رجال الرقابة التموينية بتحرير عدد 14 تقرير تصرف في حصة من الدقيق لعدد من المخابز بأنحاء متفرقة بالمحافظة، وذلك لمخالفتهم تطبيق التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 والدوري المكمل له بشأن تطبيق الغرامات على أصحاب المخابز، بمنظومة الخبز الجديدة.

ـ تحرير عدد (9) تقارير لمخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الأوزان القانونية بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم ( 37) لسنة 2020.

وشدد ثابت، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تحصيل تلك المبالغ فوراً وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وفى حالة عدم السداد أو التقاعس في السداد يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقاً للتوجيهات والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن مثل تخفيض الحصة - إنذار بسحب الحصة - وقف المخبز - والحجز الإداري على المخبز والإحالة للنيابة العامة .

وبناء على شكاوى المواطنين تمكنت إدارة تموين وسط من تحرير عدد (2) محضر لأكشاك تقوم ببيع السجائر أزيد من السعر الرسمي المقرر لها .
ـ تحرير المحاضر الآتية في إطار جهود الرقابة نطاق الأسواق:
ـ تحرير عدد (12) محضر عدم إعلان أسعار المواد الغذائية .
ـ تحرير عدد (10) محاضر شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض.

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