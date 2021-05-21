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عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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انتهت الآن صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل سمير غانم، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.



وحرص كلاً من يسرا، لبلبة ، إلهام شاهين، يسرا، إيناس الدغيدي،فتوح أحمد وماجد المصري ومحمد حماقي وشيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والإعلامي عمرو الليثي، والفنانة والراقصة دينا، السيناريست عمرو محمود ياسين ومي نور الشريف وهالة صدقي ورامي إمام وعمرو وهبة ونور قدري وهالة صدقي وريهام عبد الغفور.

كانت دنيا وإيمي في حالة حزن شديدة، ذهب رامي رضوان وحسن الرداد لمساندتها وأسرة الفنان.


وكان قد وصل الفنان حسن الرداد منذ قليل لمستشفي الصفا؛ لإنهاء إجراءات خروج جثمان الفنان سمير غانم، استعدادًا لتشييعه.

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"

عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه
عاجل..إنتهاء صلاة الجنازة على سمير غانم والذهاب لدفنه

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