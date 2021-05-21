ضبط 40 قطعة سلاح ناري و113 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى، بحوزة 32 متهم).. وذلك على النحوالتالى:

(6) بنادق آلية.

(4) بنادق خرطوش.

طبنجة.

(29) فرد محلى.

(138) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(159) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51583) حكم قضائى متنوع.. بإجمالى (5346) محكوم عليهم وذلك على النحو التالى:

(182) حكم جناية.

(16507) حكم حبس جزئى.

(3623) حكم حبس مستأنف.

(23252) حكم غرامة.

(8019) مخالفة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (113) قضية مخدرات.. بإجمالى عدد (113) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8٫830 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8٫482 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫526 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الهيدرو وزنت (1٫500 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (540 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (275 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (201 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (20 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (20 جرام).

عدد (1624) قرص مخدر.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، إرتكبا (8) وقائع سرقة سيارات.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (26) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (192) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27671) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



