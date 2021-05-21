تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعدة تصريحات مهمة خلال مؤتمر صحفي السفير الصيني بالقاهرة بعد استلام أول دفعة من مواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني في مصر، أبرزها إنتاج مليون جرعة من لقاح الصيني خلال العام الأول.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة الصحة:





40 مليون جرعة من لقاح الصيني خلال العام الأول:





كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن تصنيع لقاح سينوفاك في مصر سيتيح إنتاج 40 مليون جرعة خلال العام الأول، تكفي المصريين ويمكن تصدير الفائض للقارة الإفريقية.





وأضافت "زايد"، إلى أنه ليس معلوما موعد انتهاء الوباء خاصة في ظل وجود تحورات لفيروس في بعض الدول، ولهذا من الضروري تصنيع اللقاح محليا، وتطوير اللقاحات لتتماشى مع أي تحور مستقبلي.





الصحة العالمية قيمت مصنع فاكسيرا:





وأوضحت الوزيرة، أنه تم استقبال 4 خبراء من منظمة الصحة العالمية لتقييم مصنع فاكسيرا الذي سيشار في تصنيع اللقاح، وكان التقرير إيجابي جدا.





وتابعت أن مصر تسعى إلى إنتاج المادة الخام للقاح كورونا بمصر في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن خطوة تصنيع اللقاح محليا في مصر ليست وليدة هذه الأيام بل بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي.





تنوع في اللقاحات:





وأكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تصنيع اللقاح يتطلب مزيد من الدقة، حيث سيتم تقييم كل مرحلة، منوها بأن أثناء تصنيع أول 2 مليون جرعة سيتم استلام شحنات أخرى من المواد الخام لتصنيع مزيد من الجرعات.





وأعلنت أنه سيتم توقيع عقد مع أحد الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة لتصنيع لقاح داخل مصر، وذلك حتى يكون هناك تنوع في مصادر الإنتاج، منوهة بأنه سيتم استلام 1.9 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال الفترة المقبلة.





تحذير للمواطنين:





وأشارت وزيرة الصحة، الي إن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن المجتمعات التي تمكنت من تطعيم 60% من مواطنيها يجب أن تستمر أيضا في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث إننا مازلنا في مرحلة دراسة الفيروس وتحوراته.





وأشارت "زايد"، إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين الماضيين انخفضت أعداد الإصابات، مضيفا أن أخذ اللقاح لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.





توطين صناعة المواد الخام للأدوية:





وصرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بأنه مر 65 عاما على العلاقات المصرية الصينية الدبلوماسية، وأنهم تطرقوا في الحديث مع السفير الصيني على توطين صناعة المواد الخام للأدوية في مصر وليس اللقاحات فقط.





تطعيم هذه الفئات:





ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن الدولة تطبق استراتيجية معينة في تطعيم المواطنين حيث يكون الأولوية للأطقم الطبية، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم القطاعات الاقتصادية في الدولة.





وأشارت إلى أنه تم تطعيم 95% من العاملين في القطاع السياحي حتى الآن في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، منوهة بأنه سيتم بدء تطعيم العاملين في القطاع السياحي في القاهرة والساحل الشمالي.





وأضافت وزيرة الصحة، أنهم عقدوا اجتماع مع وزارة الداخلية لتطعيم 100% من نزلاء السجون، فضلا عن تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة، وكذلك العاملين في الجامعات المصرية، معلقة: "إن شاء الله عندما يحل شهر سبتمبر تكون هناك عودة آمنة للدراسة".





تفاصيل استلام المواد تصنيع اللقاح:





فيما قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن استقبال مصر أول دفعة من مواد تصنيع مليوني جرعة من لقاح سينوفاك يعد حدثا تاريخيا، مهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على بدء أولى خطوات تصنيع لقاح كورونا في مصر.





وأشارت "زايد"،، حيث إن العقد ينص على التصنيع ونقل التكنولوجيا، لافتة إلى أن مصر استقبلت أيضا 500 ألف جرعة تامة الصنع من لقاح سينوفارم من أصل عقد يتضمن استيراد 40 مليون جرعة.





استلام ٣ ملايين جرعة لقاح:





وكشفت وزيرة الصحة أن مصر استلمت نحو 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم، منهم 1.5 مليون جرعة هدية من دولة الصين.