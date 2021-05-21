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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 21-5-2021
الجمعة 21/مايو/2021 - 01:19 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 21-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 21-5-2021
سموحة والإنتاج الحربى
تقام مباراة سموحة والإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية
انبى ووادى دجلة
تقام مباراة إنبى ووادى دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت
القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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