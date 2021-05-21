



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 21-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 21-5-2021





سموحة والإنتاج الحربى

تقام مباراة سموحة والإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية





انبى ووادى دجلة

تقام مباراة إنبى ووادى دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



