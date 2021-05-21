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وزارتا التخطيط والإسكان تطلقان الموقع الإلكتروني لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
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أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقع الإلكترونى لخدمات مواطني المدن العمرانية الجديدة، والذي يهدف إلى النهوض بمستوي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المدن.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإطلاق يأتي فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم تنفيذ وإعداد الموقع الإلكتروني لخدمة المواطنين وإتاحته من خلال الانترنت على الرابط nuca-services.gov.eg بهدف تسهيل الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكترونى من خلال الموقع ومنافذ فورى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن هذا يساعد في تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الخدمات وتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية لأجهزة المدن، مشيرة إلى تقديم خدمات متنوعة من خلال الموقع تصل إلى 40 خدمة كمرحلة أولى تشمل خدمات عقارية وتراخيص مبانى وخدمات تراخيص تشغيل ومرافق وغيرها.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الموقع يتيح إمكانية الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات، كذلك الاستعلام عن الطلبات المقدمة والمخالفات والمديونيات وسدادها إلكترونيًا، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة مما يسهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقى.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار رؤية مصر 2030 حيث تسعى الحكومة لرفع مستوى كفاءة المؤسسات والمنظومة الإدارية بها، وتقديم خدمات عالية الجودة باستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة، كذلك في إطار سعى الوزارتين إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة أبرزها الحد من الفساد، ورفع مستوى شفافية ومحاسبة الهيئات الحكومية، والتوجه نحو تلبية احتياجات المواطنين وزيادة شعورهم بالرضا من خلال المراكز التكنولوجية والمواقع الإلكترونية لتقديم الخدمات.

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