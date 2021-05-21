سوني تطلق هاتف Xperia Ace 2 بمعالج Helio P35 في سوق اليابان





أعلنت شركة سونياليابانية، اليوم الجمعة الموافق 21/5/2021، عن هاتفها المتوسط Xperia Ace 2 في سوق اليابان، حيث يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Helio P35.





يتميز هاتف Xperia Ace 2 بشاشة IPS LCD بحجم 5.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass 6.





كما يأتي هاتف Xperia Ace 2 بقياسات 140 في 69 في 8.9مم، مع وزن 159 جرام، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G LTE، وينطلق بمعالج Helio P35، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.









أيضاً ينطلق الهاتف بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويضم الهاتف مدخل للسماعات، كما يأتي بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.





من جانب أخر يضم هاتف Xperia Ace 2 كاميرة أمامية في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في إطار الهاتف مدمجة في زر التشغيل.





هاتف Xperia Ace 2 يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، وينطلق الهاتف للبيع في السوق الياباني بدءاً من 28 من مايو بسعر 202 دولار.



