Advertisements

سوني تطلق هاتف Xperia Ace 2 بمعالج Helio P35 في سوق اليابان

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:18 م
Xperia Ace 2
Xperia Ace 2
Advertisements

أعلنت شركة سونياليابانية، اليوم الجمعة الموافق 21/5/2021، عن هاتفها المتوسط Xperia Ace 2 في سوق اليابان، حيث يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Helio P35.

يتميز هاتف Xperia Ace 2 بشاشة IPS LCD بحجم 5.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass 6.

كما يأتي هاتف Xperia Ace 2 بقياسات 140 في 69 في 8.9مم، مع وزن 159 جرام، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G LTE، وينطلق بمعالج Helio P35، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.


أيضاً ينطلق الهاتف بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويضم الهاتف مدخل للسماعات، كما يأتي بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

من جانب أخر يضم هاتف Xperia Ace 2 كاميرة أمامية في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في إطار الهاتف مدمجة في زر التشغيل.

هاتف Xperia Ace 2 يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، وينطلق الهاتف للبيع في السوق الياباني بدءاً من 28 من مايو بسعر 202 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هواتف سوني هاتف Xperia Ace 2 الجديد سوني Xperia Ace 2

أخبار تهمك

صدمة دنيا سمير غانم تسيطر علي وجهها وهالة صدقي تساند إيمي في جنازة سمير غانم

منذ ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل قوي من الاتحاد السكندري بعد واقعة الحكم إبراهيم نور الدين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزيرة الصحة عن موعد العودة الآمنة للدراسة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ أقل من ساعة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ليفاندوفسكي يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سوني تكشف عن هاتفها الذكي "Xperia XZ3" في معرض IFA 2018

تعرف على مواصفات هاتف LG V40 ThinQ المنتظر

تعرف على سعر ومواصفات الإصدارات الجديدة من أيفون 11

سوني تطلق هاتفها الجديد "Xperia L4" بمواصفات منخفضة

هونر تقدم هاتفها "X10 5G" بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابيكسل ومعالج Kirin 820

Redmi Note 9.. ننشر مواصفات وأسعار هاتف شاومي ريدمي نوت 9 في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

01:07 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

صدمة دنيا سمير غانم تسيطر علي وجهها وهالة صدقي تساند إيمي في جنازة سمير غانم

01:11 م

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

07:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله