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مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:22 م
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة مضيفه إيبار في المباراة المقرر لها غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

ولم تشهد قائمة الفريق الكتالوني تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بدأ إجازته قبل الالتحاق بالمنتخب الأرجنتيني.

وجاءت قائمة البارسا كالتالي :- 

ديست - بيكيه - أروخو - سيرجيو بوسكيتس - أنطوان جريزمان - بيانيتش - برايثويت - ديمبلي - ريكوي بويج - نيتو - ترينكاو - جوردي ألبا - ماثيوس - فرانكي دي يونج - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - موريبا - مينجويزا - كونراد - أرناو تيناس.



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غياب ميسي برشلونة

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