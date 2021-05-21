إلهام شاهين وماجد المصري يؤزران إيمي ودنيا سمير غانم بعد رحيل والدهما





حرصت الفنانة الهام شاهين والفنان ماجد المصري تأدية واجب صلاة الجنازة في الفنان الراحل سمير غانم وكانت انهارت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، من البكاء أثناء أداء صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ودخلت إمي ودنيا وشقيقة الراحل وشقيقه في نوبة بكاء، عقب توديعهم جثمان الراحل لمثواه الأخير.



وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.







ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة



