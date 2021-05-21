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مصرع طالبة صدمتها سيارة خلال عبورها الطريق الزراعي بطوخ
الجمعة 21/مايو/2021 - 01:25 م
محمد ضوه
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لقيت طالبة جامعية مصرعها، أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع بنها – شبرا الخيمة بطوخ، حيث صدمتها سيارة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة فأمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبي عليها.
وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر مرسي مأمور مركز شرطة طوخ، بمصرع طالبة على الطريق الزراعي السريع بالقرب من منطقة مرور طوخ.
وتبين من التحريات والمعاينة وفاة "ن.ا.ع" طالبة جامعية أثناء عبورها الطريق السريع إثر اصطدام سيارة بها، وجرى نقلها إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
ونعت جامعة بنها في بيان لها الطالبة، وتبين أنها بالفرقة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية، وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها وتعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة، وأن يلهم أهلها وزملاءها ومحبيها الصبر والسلوان.
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