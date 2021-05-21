زيدان يزف بشرى سارة لجماهير ريال مدريد ويصدم هازارد

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه يسعى لتقديم كل ما لديه في مباراة الغد أمام ضيفه فياريال في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".





وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"في موسم 2017 حققنا الليغا في الجولة الأخيرة وهذه متعة كرة القدم، هدفنا هو تقديم كل شيء في أرضية الملعب غدًا، ونحن واثقون بأننا سنبذل قصارى جهدنا".





وتابع :" أهم شيء هو مباراة الغد ثم لدينا الكثير من الوقت للحديث عن ذلك، الآن ليس الوقت المناسب، بعد 37 جولة نُريد أن ننهي الموسم بشكلٍ جيد، لا نريد الحديث عن الموسم المقبل الآن، تركيزنا على مباراة الغد فقط".





وزاد :"أنا أحب لاعبو فريق كثيرا كثيرًا، لقد أنقذوني في الملعب بمعنى أنهم قدموا كل شيء من أجلي في كل مباراة، بما أنهم يرغبون بذلك فهذا يعني الشيء الكثير لأي مدرب".





وعن موقف قائد الفريق سيرجيو راموس من مباراة الغد رد زيزو قائلا :"راموس سيتواجد معنا غدًا".





وأعلن زيدان غياب البلجيكي إيدين هازارد عن لقاء الغد قائلا :"يعاني من شيء ما ولكنه بسيط، لا نريد المخاطرة به، غدًا لن يكون متواجدًا".





ورد زيزو على إمكانية عدم قدرة فريقه على تحقيق لقب الليجا قائلا :""لا يمكنكم لوم لاعبو فريقي، قدموا كل شيء رغم كل الظروف، لقد عانوا من أشياء كثيرة، ربما أنا من يتحمل السبب فأنا أنتقد نفسي دائمًا، أنا شخص فائز ولا أحب الخسارة، أقاتل لكي أبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز، هذا ما يشعر به اللاعبون أيضًا".





وعن شعوره بنهاية الموسم قال زيدان :"لقد عدت إلى ريال مدريد بكثير من الطاقة وأعطيت كل شيء، أنت تعلم صعوبة المهمة، أنا محظوظ لوجودي في هذا النادي الرائع، وأنا أستغل كل لحظة، بعد نهاية موسم مُرهق مثل هذا سنرتاح بالطبع، لكننا متحمسون".





وأشار :"ريال مدريد هو أفضل شيء حدث لي في حياتي. أنا متواجد هنا منذ 20 سنة تقريبا".





وتطرق زيزو للحديث عن عودة كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا بعد غياب طويل قائلا :"سعيدٌ جدًّا من أجله، دائمًا ما يفعل أشياء رائعة في الملعب، أتمنى أن يستفيد الجميع منه".





وأضاف :""بالطبع لم يكن لي دور بعودة بنزيما للمنتخب الفرنسي، ولكنني سعيد من أجله".



