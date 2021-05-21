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قبل تشغيل مكيف هواء السيارة.. نصائح هامة عليك معرفتها

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:24 م
مكيف هواء السيارة
مكيف هواء السيارة
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أوصت مجلة "أوتو جازيت" بعدم تشغيل مكيف هواء السيارة على أقصى طاقة له خلال فصل الصيف، وكذلك عدم توجيه الهواء البارد إلى الجسم مباشرة، وذلك لتجنب الإصابة بمتاعب صحية من قبيل الصداع وجفاف العين ونزلة البرد.

وأضافت مجلة السيارات الألمانية إن درجة الحرارة المثالية لمكيف هواء السيارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، لافته إلى أن الفرق بين درجة حرارة مكيف الهواء ودرجة الحرارة الخارجية ينبغي ألا يزيد عن نطاق يمتد من 6 إلى 10 درجات، وذلك لتجنب حدوث مشاكل بالدورة الدموية عند النزول من السيارة.

وكي يتمكن مكيف الهواء من خفض درجة الحرارة مقصورة السيارة بشكل فعال، فإنه ينبغي حماية المقصورة من أشعة الشمس، وذلك بصف السيارة للانتظار في الظل قدر الإمكان أو حماية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس.

ومن ناحية أخرى، أشارت "أوتو جازيت" إلى أن مكيف الهواء بالسيارة يفقد ما يقرب من 8 إلى 15% من مادة التبريد في العام؛ لذا يلزم إجراء أعمال الصيانة له كل عامين على سبيل المثال.

كما أن انخفاض القدرة على التبريد يعني أن الوقت قد حان لإجراء الصيانة وللتأكد من أن دورة التبريد ليس بها تسريب.

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