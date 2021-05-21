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بكلمات مؤثرة حلا شيحة تنعي الفنان الراحل سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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نعت الفنانة حلا شيحا الفنان الكبير سمير غانم عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"

كتبت حلا شيحًا منشورًا قالت فيه:" الفن الجميل أستاذ سمير غانم ، البقاء لله اللهم صبر أهله وأحبابه وكما أدخل السرور علي قلوبنا واسعدنا ، أره مقعده من الجنه واغفر له وتقبله عندك يارب قبول حسن وأجعله من أهل الجنة "

توفي الفنان سمير غانم عن عمر يناهز84 عامًا أثر مضاعفات في إحدي وظائف الكلي أدت لحدوث الوفاه بمستشفي الصفا بالمهندسين أمس الخميس

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