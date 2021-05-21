هاني رمزي أبرز الحاضرين في جنازة سمير غانم

حرص الفنان هاني رمزي منذ قليل على حضور جنازة الفنان الراحل سمير غانم، لمواساة أسرته، وكان من بين الحاضرين عائلة الفنان الراحل، بجانب عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا، ولبلبة، وماجد المصري، ونجوم مسرح مصر، والفنان حماقي، ورامي جمال.



وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"