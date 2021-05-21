وصول وفد أمني مصري غزة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بالعربية في خبر عاجل لها عن وصول وفد أمني مصري لغزة ليبدأ في بحث تثبيت وقف إطلاق النار.

وكان قد بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، والذي تم برعاية مصرية في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس الأمريكي بايدن، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفًا أنه تحدث 6 مرات مع نتنياهو والسلطة الفلسطينية.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة، مشيرًا إلى أن هناك فرص لإحراز تقدم بعد وقف إطلاق النار في غزة.