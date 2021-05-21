التخطيط: إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس دور صندوق مصر السيادي





قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، كما يتماشى مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 والمتمثل في تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشمول المالي.





أضافت السعيد في بيان اليوم أن صفقة بنك الاستثمار العربي تبرز التكامل في الأهداف والرؤى بين مؤسسات الدولة، حيث قام الصندوق السيادي بدوره في جذب مستثمر من القطاع الخاص للشراكة في البنك للعمل على تطويره وتعظيم العوائد على أصل من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق منافع لبنك الاستثمارالقومي الذي سيظل مساهمًا في البنك للاستفادة من العوائد المتوقعة لعملية إعادة الهيكلة والخطة الطموحة المرسومة له بالشراكة مع القطاع الخاص.





أكدت وزيرة التخطيط أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد في البنك.





وأشارت أن نجاح عملية بنك الاستثمار العربي يعد نتاج تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين صندوق مصر السيادي مع أجهزة الدولة المختلفة ومنها بنك الاستثمار القومي لجذب استثمارات للاستفادة من محفظته الكبيرة من الأصول والاستثمارات، ويعكس التكاتف بين أجهزة الدولة المختلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراءالمختلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل جذب الاستثمارات للمشروعات الحكومية.



