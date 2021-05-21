عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم باحات الاقصى وتطلق قنابل الصوت والغاز

اقتحم جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الاقصى وذلك عقب صلاة الجمعة، ومن ثم اطلقوا قنابل الصوت والغاز على المصلين فور انتهاء صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الجنود اقتحمو صحن قبة الصخرة وشرعوا باطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة واثناء تجمع المصلين عند درجات قبة الصخرة والهتاف للمقاومة ولفلسطين.

وكان قد بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، والذي تم برعاية مصرية في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس الأمريكي بايدن، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.