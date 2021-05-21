ضبط 4 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

ضبطت مباحث مركز شرطة طوخ، اليوم الجمعة، 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة، وضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاح أبيض خلال حملة أمنية، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، يفيد شن حملة أمنية قادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أسفرت عن ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة.



كما جرى ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته سلاح أبيض، وتمكنت الحمله من تنفيذ 2126 حكم قضائي متنوع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.