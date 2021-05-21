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"الفيديو" يجهز نجوم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:30 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك إلى استاد لوكاس موريبي.

ويحضر موسيماني المؤتمر الصحفي الذي يعقد في الثانية ظهر اليوم قبل ساعة من انطلاق المران الختامي للفريق الذي يقام على ملعب المباراة استاد لوكاس موريبي.

وكانت بعثة الأهلي، قد أدت صلاة الجمعة اليوم داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وقام الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق بإلقاء خطبة الجمعة، والتي أكد فيها على فضائل الاستغفار.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز  بطل جنوب إفريقيا ،عصر غد السبت في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل للدور نصف النهائي في البطولة، واستكمال مشوار الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمة العاشرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة.

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