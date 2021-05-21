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عضو بالبرلمان العربي: وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤكد ثبات الموقف المصري
الجمعة 21/مايو/2021 - 01:44 م
إيمان أسامة
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أشاد اللواء طارق نصير، عضو البرلمان العربي، وأمين عام حزب حماه الوطن، بالدور المحوري والجهود التي بذلتها القيادة السياسية المتمثلة في فخافة الرئيس السيسي، ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين
وأكد" نصير"، أن هذا يعكس الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حلول عادلة لها، بالإضافة إلى أنها فرصة لاستعادة الهدوء داخل القطاع؛ بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
وأشار عضو البرلمان العربي، إلى أن الجهود التي بذلها البرلمان العربي في دعوته لعقد جلسة طارئة منددا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس وقطاع غزة وتحديد حي الشيخ جراح والتي أصدر عدة قرارات من أهمها تبني سياسات وإجراءات كثيرة لحماية الشعب الفلسطيني وتوثيق الجريمة الإسرائيلية وتقديمها للمجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وسياسة الاستيطان القائمة على تهجير السكان الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم بما يخالف القانون الدولي.
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