عضو بالبرلمان العربي: وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤكد ثبات الموقف المصري

أشاد اللواء طارق نصير، عضو البرلمان العربي، وأمين عام حزب حماه الوطن، بالدور المحوري والجهود التي بذلتها القيادة السياسية المتمثلة في فخافة الرئيس السيسي، ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين





وأكد" نصير"، أن هذا يعكس الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حلول عادلة لها، بالإضافة إلى أنها فرصة لاستعادة الهدوء داخل القطاع؛ بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.



