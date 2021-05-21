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محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري"

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أطلق اليوم الجمعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من مقر الديوان العام بالمحافظة، شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري" في نسخته الثالثة2021، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وذلك وسط الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وبحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

و أوضح المحافظ أن "أولمبياد الطفل المصري" يهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزين رياضيًا، وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات.
ودعا المحافظ طلائع الإسكندرية من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ وحتى ١٤ عام للتسجيل في "اولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة 2021.

و ثمن الشريف الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة والإهتمام بتجسيد رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم في تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة التي تعمل على إخراج طاقة الشباب والنشء في أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم.

من جانبها؛ أوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن الشعلة ستجوب خمس مراكز التي يتم تنفيذ الأولمبياد بها، حيث تنطلق من مقر الديوان العام ثم الاتجاه نحو مقر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ثم مركز شباب سموحة ويليه النصر ثم الحرية والشلالات ليصل عند نقطة نهاية الشعلة في مركز شباب الأنفوشي.
وأشارت أنه من يرغب من النشء ممن تتراوح أعمارهم من ١٢ حتى ١٤ عام التوجه إلى مراكز الشباب المتاح التسجيل بها، أو التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة (إدارة الطلائع)
وملىء الاستماره وتسليمها لمسئول مركز الشباب ( والاشتراك مجانا )موضحة أن الرابط الخاص بالاستمارات والذي يوجد به جميع الشروط هو:
https:www.emys.gov.egyouthOlympicsinstruture2
ولفتت إلى أن التصفيات ستتم على ثلاث مراحل الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة هي نهائية.

وجدير بالذكر أنه يحق المتقدمين اختيار أي لعبة من الألعاب الآتية: ( كرة قدم خماسي-كرة سلة- كرة الطائرة- كرة يد- تنس طاولة فردي زوجى)، (العاب القوى: عدو 100م- وثب طويل- رمى جلة- كاراتية: كاتا- تايكوندو: كروجى- سباحة- مصارعة- ملاكمة- رفع اثقال- جودو) والأولمبياد تقدم جوائز مالية وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.
محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري"
محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري"
محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري"
محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري"
محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري"
محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري"
محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري"
محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري"

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