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شيماء سيف أبرز الحاضرين في جنازة سمير غانم

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حرص الفنانة شيماء سيف وزوجها ، على المشاركة لحظة تشييع جثمان الفنان سمير غانم، وذلك لمواساة أسرته، وكان من بين الحاضرين الفنان منير مكرم، والفنان هاني رمزي، والفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد حماقي. 

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا التي كان يتلقى فيها العلاج، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه على مقابر الأسرة بمدينة نصر، ومقابر الوفاء والأمل، حسبما أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام". 





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