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بعد وقف إطلاق النار.. السفارة الإسرائيلية تشكر مصر

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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 وجهت إسرائيل رسالة إلى الرئيس، عبدالفتاح السيسي، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة بجهود ووساطة مصرية.

 

وقالت سفارة إسرائيل في مصر على حسابها بموقع "فيسبوك"، إنها "تتوجه بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 

وأضافت "نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنين في غزة".

 

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية، وهي صباح اليوم الجمعة.

 

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.

 

وأشارت الحكومة الإسرائيلية، في بيان لها، إلى أن "القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا".

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