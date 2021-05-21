كومان يضع الكرة في ملعب لابورتا: سيحسم مستقبلي مع برشلونة

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على أنه يريد إنهاء الموسم الحالي في الدوري الإسباني بالفوز وذلك في لقاء الغد أمام مضيفه إيبار بالجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الليجا.





وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء :"أود أن أنهي الموسم بالفوز في المباراة الاخيرة".





وتابع :"لم يكن هذا الموسم سيئا، لم يكن الأمر جيدا أيضا، بالنسبة لي، كان موسما جيدا، على الرغم من كل الظروف التي واجهتنا".





وزاد :"لم نلعب بعض المباريات الأخيرة على المستوى المطلوب، ولكن بشكل عام، مع كل المشاكل التي كانت لدينا، هذا الموسم لم يكن سيء".





وأشار :"في المرحلة الأخيرة من الموسم، لم ألاحظ ثقة من النادي، لأننا لم نتحدث عن المستقبل، أفهم أن هناك شكوكا حول النتائج الأخيرة، لا أعرف ماذا سيحدث".





وأوضح :"سيتم إجراء تغييرات في الفريق هذا الصيف، للفوز بأشياء مهمة الموسم المقبل، لقد دافعت عن النادي دائما، لقد كنت المتحدث الرسمي الوحيد تقريبا طوال الموسم".





واستطرد :"اللاعبون لا يستحقون هذه المعاملة من الصحافة، يجب احترام المدرب واللاعبين".





وحول مستقبله مع برشلونة قال :"لا أعرف ما إذا كنت سأستمر، لقد تحدثت مع الرئيس قبل أسبوعين، واتفقنا على التحدث في نهاية الموسم، سنرى، قلت دائما أنني أريد الاستمرار، والوفاء بعقدي".





وأضاف :"الرئيس لديه الكلمة الاخيرة حول مستقبلي هنا كمدرب".





وزاد :""لقد فعلت ما يتعين على المدرب القيام به، وهو التخطيط للموسم المقبل، التعاقدات، المبيعات، إنها وظيفتي حتى اليوم الأخير الذي أكون فيه هنا، اليوم تحدثت مع بلانيس وأليماني، افعل ذلك بدافع الحب لهذا النادي".





وواصل :"إذا اعتقد النادي أنني لست الشخص الذي سيدرب البارسا الموسم المقبل، فسنتحدث، لكن حتى أتحدث مع الرئيس لا أستطيع أن أقول المزيد".





وأوضح :""لا أعتقد أنني أفضل مدرب لهذا النادي، هناك أفضل بالطبع، لكني أرى نفسي قادرا جدا على الاستمرار في هذا النادي كمدرب".





واستطرد :"لا، لم أندم أبدا على مجيئي إلى نادي برشلونة، أنا سعيد جدا لوجودي هنا، كان حلمي دائما هو تدريب البارسا يوما ما، أعرف الضغط الموجود هنا، وايضا وجود عدم احترام لمرات عديدة، ولكن يجب أن أقبل ذلك".





وحول مستقبل ميسي قال كومان :""أتمنى أن يبقى ميسي هنا لسنوات أخرى، لقد أظهر مرة أخرى أنه فريد من نوعه، اذا لم يستمر يجب ان نبحث عن لاعبين آخرين لديهم فعالية تهديفية، لأننا سنفتقد 30 هدفا تقريبا، البارسا مع ميسي لديه مستقبل أفضل بكثير من بدونه".





وأكمل حديثه : "لقد كان أسبوعا صعبا بالنسبة للاعبين، الأجواء ليست الأفضل في الوقت الحالي، لكن هذا يحدث، بالنسبة لبعض اللاعبين كان الأمر مؤلما حقا ما حدث معهم في الأيام القليلة الماضية، لقد فعلوا الكثير للنادي، علينا التحدث معهم".



