Advertisements

كومان يضع الكرة في ملعب لابورتا: سيحسم مستقبلي مع برشلونة

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:01 م
كومان
كومان
علي نبوي
Advertisements
أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على أنه يريد إنهاء الموسم الحالي في الدوري الإسباني بالفوز وذلك في لقاء الغد أمام مضيفه إيبار بالجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الليجا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء :"أود أن أنهي الموسم بالفوز في المباراة الاخيرة".

وتابع :"لم يكن هذا الموسم سيئا، لم يكن الأمر جيدا أيضا، بالنسبة لي، كان موسما جيدا، على الرغم من كل الظروف التي واجهتنا".

وزاد :"لم نلعب بعض المباريات الأخيرة على المستوى المطلوب، ولكن بشكل عام، مع كل المشاكل التي كانت لدينا، هذا الموسم لم يكن سيء".

وأشار :"في المرحلة الأخيرة من الموسم، لم ألاحظ ثقة من النادي، لأننا لم نتحدث عن المستقبل، أفهم أن هناك شكوكا حول النتائج الأخيرة، لا أعرف ماذا سيحدث".

وأوضح :"سيتم إجراء تغييرات في الفريق هذا الصيف، للفوز بأشياء مهمة الموسم المقبل، لقد دافعت عن النادي دائما، لقد كنت المتحدث الرسمي الوحيد تقريبا طوال الموسم".

واستطرد :"اللاعبون لا يستحقون هذه المعاملة من الصحافة، يجب احترام المدرب واللاعبين".

وحول مستقبله مع برشلونة قال :"لا أعرف ما إذا كنت سأستمر، لقد تحدثت مع الرئيس قبل أسبوعين، واتفقنا على التحدث في نهاية الموسم، سنرى، قلت دائما أنني أريد الاستمرار، والوفاء بعقدي".

وأضاف :"الرئيس لديه الكلمة الاخيرة حول مستقبلي هنا كمدرب".

وزاد :""لقد فعلت ما يتعين على المدرب القيام به، وهو التخطيط للموسم المقبل، التعاقدات، المبيعات، إنها وظيفتي حتى اليوم الأخير الذي أكون فيه هنا، اليوم تحدثت مع بلانيس وأليماني، افعل ذلك بدافع الحب لهذا النادي".

وواصل :"إذا اعتقد النادي أنني لست الشخص الذي سيدرب البارسا الموسم المقبل، فسنتحدث، لكن حتى أتحدث مع الرئيس لا أستطيع أن أقول المزيد".

وأوضح :""لا أعتقد أنني أفضل مدرب لهذا النادي، هناك أفضل بالطبع، لكني أرى نفسي قادرا جدا على الاستمرار في هذا النادي كمدرب".

واستطرد :"لا، لم أندم أبدا على مجيئي إلى نادي برشلونة، أنا سعيد جدا لوجودي هنا، كان حلمي دائما هو تدريب البارسا يوما ما، أعرف الضغط الموجود هنا، وايضا وجود عدم احترام لمرات عديدة، ولكن يجب أن أقبل ذلك".

وحول مستقبل ميسي قال كومان :""أتمنى أن يبقى ميسي هنا لسنوات أخرى، لقد أظهر مرة أخرى أنه فريد من نوعه، اذا لم يستمر يجب ان نبحث عن لاعبين آخرين لديهم فعالية تهديفية، لأننا سنفتقد 30 هدفا تقريبا، البارسا مع ميسي لديه مستقبل أفضل بكثير من بدونه".

وأكمل حديثه :"لقد كان أسبوعا صعبا بالنسبة للاعبين، الأجواء ليست الأفضل في الوقت الحالي، لكن هذا يحدث، بالنسبة لبعض اللاعبين كان الأمر مؤلما حقا ما حدث معهم في الأيام القليلة الماضية، لقد فعلوا الكثير للنادي، علينا التحدث معهم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 21 ساعة

رد فعل قوي من الاتحاد السكندري بعد واقعة الحكم إبراهيم نور الدين

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة فياريال في جولة الحسم

منذ حوالي 3 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل من وزيرة الصحة عن موعد العودة الآمنة للدراسة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ليفاندوفسكي يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ يوم

صدمة دنيا سمير غانم تسيطر علي وجهها وهالة صدقي تساند إيمي في جنازة سمير غانم

منذ ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:15 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

01:07 م

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

01:17 م

صدمة دنيا سمير غانم تسيطر علي وجهها وهالة صدقي تساند إيمي في جنازة سمير غانم

01:11 م

بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

07:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله