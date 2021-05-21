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الخطيب يتلقى هدية ثمينة في جنوب إفريقيا

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:01 م
الخطيب والملحق العسكري
الخطيب والملحق العسكري
علي نبوي
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استقبل العميد محمد حرب، الملحق العسكري في جنوب إفريقيا، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب إفريقيا، في مكتبه وذلك على هامش تواجد بعثة الفريق في مدينة بريتوريا، لخوض مباراة صن داونز.

وحرص العميد محمد حرب، على الترحيب بالخطيب وإهدائه درع القوات المسلحة على هامش الزيارة.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد حرص على إهداء العميد محمد حرب، درع وعلم الأهلي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها أمس.

وحرص الملحق العسكري في جنوب إفريقيا على التواجد مع بعثة الأهلي منذ وصولها إلى بريتوريا، وحضور مران الفريق لتذليل أي عقبات تواجه البعثة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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هدية ثمينة باراة صن داونز الخطيب الاهلي

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