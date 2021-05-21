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أسعار الذهب تتجه لصعود أسبوعي ثالث مع مخاوف من التشديد النقدي

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش، كانت أسعار الذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9 بالمئة للأسبوع.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في ثنك ماركتس “إجمالا، المستثمرون ليسوا قلقين كثيرا حيال التشديد (النقدي) في الوقت الحالي.

وقد رأينا عوائد السندات في الولايات المتحدة تنزل قليلا وهو ما سمح للذهب بالاستمرار قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة.

“من وجهة نظر فنية، كسر العديد من مستويات المقاومة. لذا قلص الميل إلى المراهنة على النزول. المسار الأسهل هو الارتفاع والهدف المنطقي التالي هو 1900 دولار”.

حوم الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2831.08 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار.

ولم يطرأ تغير على البلاتين الذي سجل 1196.04 دولار لكنه بصدد الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

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