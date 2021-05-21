الموعد وحالة الطقس.. كل ما تريد معرفته عن الصيف المنتظر



بدأت ملامح فصل الصيف تظهر يوما بعد الآخر سواء من خلال الارتفاع المستمر في درجات الحرارة أو من خلال ما تم الإعلان عنه من قبل المسئولين.



وفيما يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الصيف المنتظر هذا العام:



- يبدأ الصيف في نصف الكرة الشمالي فى يوم 21 من يونيو المقبل.





- فى يوم 21 من يونيو يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، على أن يكون الوضع معکوسا لما هو عليه خلال الانقلاب الشتوي.





- ووفقا للحسابات الفلكية فطول 92 يوم و39 ساعة و49 دقيقة.



- في يوم الانقلاب الصيفي (21 يونيو) يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وفي هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض (30 47) وخط عرض (33 66) يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة "الليالي البيضاء" (white nights).





- يتوقع خبراء الأرصاد أنّ يشهد بداية فصل الصيف تطورات وتغيرات جوية سريعة، مثل الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة.





- يرتبط هذا الفصل أيضًا بالطقس الجاف، بينما في مناطق أخرى "جزئيا في شرق آسيا بسبب الرياح الموسمية" يرتبط هذا الفصل بالطقس الممطر.





- أثناء الفترة الصيفية تأتي أشعة الشمس على الأرض بشكل عمودي على النصف الأرضي الذي يميل نحوها، ما يجعل سقوطها على الأرض يكون مركزا وعلى مساحة صغيرة عكس الشتاء.



- بعد نهاية الصيف يبدأ فصل الخريف الثلاثاء 22 سبتمبر عند الساعة 15 والدقيقة 31 وطوله 93 يوما و15 ساعة و46 دقيقة، بينما فصل الشتاء فيبدأ الإثنين 21 من ديسمبر عند الساعة 12 والدقيقة 02 وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعه و30 دقيقة