محافظ الإسكندرية يطلق شعلة فعاليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري" (صور)

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، من مقر الديوان العام بالمحافظة، شعلة فاعليات نموذج محاكاة "أولمبياد الطفل المصري " في نسخته الثالثة2021، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وذلك وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.





وأوضح المحافظ، أن "أولمبياد الطفل المصري" يهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزين رياضيا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات.





ودعا المحافظ طلائع الإسكندرية من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من 12 وحتى 14 عام للتسجيل في "أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة 2021.





وثمن الشريف الدور الفعال الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة والاهتمام بتجسيد رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم في تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة التي تعمل على إخراج طاقة الشباب والنشء في أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم.





من جانبها؛ أوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن الشعلة ستجوب خمس مراكز التي يتم تنفيذ الأولمبياد بها، حيث تنطلق من مقر الديوان العام ثم الاتجاه نحو مقر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ثم مركز شباب سموحة ويليه النصر ثم الحرية والشلالات ليصل عند نقطة نهاية الشعلة في مركز شباب الأنفوشي.





وأشارت إلى أنه من يرغب من النشء ممن تتراوح أعمارهم من 12 حتى 14 عام التوجه إلى مراكز الشباب المتاح التسجيل بها، أو التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة (إدارة الطلائع) وملء الاستمارة وتسليمها لمسئول مركز الشباب ( والاشتراك مجانا )موضحة أن الرابط الخاص بالاستمارات والذى يوجد به جميع الشروط.





ولفتت إلى أن التصفيات ستتم على ثلاث مراحل الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة هي نهائية.



