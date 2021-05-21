عاجل من لجنة إدارة أزمة كورونا.. والتطبيق من الغد

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عن بدء تطبيق إجراءات الاحترازية غدا السبت وحتى نهاية شهر مايو، وتتضمن استمرار غلق المحلات والكافيهات والمقاهي والمولات والنوادي الرياضية والجيم وقاعات الأفراح في التاسعة مساء وتفتح في السادسة صباحا.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضا فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات بداية من الغد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



