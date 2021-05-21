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عاجل من لجنة إدارة أزمة كورونا.. والتطبيق من الغد
الجمعة 21/مايو/2021 - 02:44 م
مارينا بشارة
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أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عن بدء تطبيق إجراءات الاحترازية غدا السبت وحتى نهاية شهر مايو، وتتضمن استمرار غلق المحلات والكافيهات والمقاهي والمولات والنوادي الرياضية والجيم وقاعات الأفراح في التاسعة مساء وتفتح في السادسة صباحا.
وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضا فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات بداية من الغد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
كما أعلنت، عن أن أسواق الجملة المرخصة لا يسرى عليها قرار الغلق فى التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا، على أن يقتصر العمل بها من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا على استلام وتسليم البضائع، دون التعامل مع الجمهور.
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